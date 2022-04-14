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هذه أبرز ما قاله مصطفى الكاظمي لصحيفة "واشنطن بوست"

هذه أبرز ما قاله مصطفى الكاظمي لصحيفة
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

تحدث رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي لصحيفة "واشنطن بوست" الامريكية عن عراق متنوع وديمقراطي ليكون بمثابة جسر، مبينا إنها رؤية نبيلة، موضحا جدول اعماله إذا حصل على تفويض جديد كرئيس للوزراء.

العالم - العراق

وبحسب "الصحيفة" الاميركية، وصف الكاظمي للصحيفة موقع العراق الجيوسياسي قائلا ان العراق يقف على خط الصدع بين إيران والعالم العربي.

وقال الكاظمي لـ"واشنطن بوست" ان،"منطقتنا لا تستطيع خوض المزيد من الحروب"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى اتفاق يجلب بعض الهدوء إلى المنطقة".

ويأمل أن تتمكن الولايات المتحدة وإيران من الاتفاق على اتفاق نووي جديد كخطوة أولى نحو تخفيف التوترات.

وبين الكاظمي، انه "يريد استمرار الدعم الأمريكي، بما في ذلك وجود عسكري صغير غير قتالي، للمساعدة في استقرار بلاده"، مستدركا: "نحن نؤمن حقًا بعلاقتنا مع الولايات المتحدة، كدولة ساعدتنا في التخلص من الديكتاتورية وأيضًا ... تطوير نظامنا الديمقراطي".

وبحسب الصحيقة، فإن "مشكلة الكاظمي وأصدقاءه الأمريكيين هي أن العراق، في الوقت الحالي، لا يزال ضعيفًا، مشيرة الى ان "العراقيين يريدون دولة قوية تدار بشكل جيد".

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