مطار بنينا في بنغازي جاهز لاستقبال الرحلات

العالم-مصر

وقال مدير الشؤون الإدارية والمالية في المطار، أسامة الفرجاني، أن "مطار بنينا الدولي على أتم الاستعداد لاستقبال طائرات شركة الطيران المصرية، ولا مشكلة لدينا". وأشار إلى أنه لم يصل أي شيء رسمي من الشركة حتى الآن، وتوقع أن "تكون هناك مراسلة رسمية بالخصوص، يوم السبت القادم".

وأوضح أن مطار بنينا يستقبل حتى الآن شركة عربية واحدة، وهي الخطوط الجوية التونسية، وباقي الرحلات لشركات ليبية محلية.

ولفت الفرجاني إلى افتتاح صالة الركاب في مايو القادم، قائلا إنه يتوقع أن يستأنف عدد من الشركات العربية والعالمية الرحلات إلى بنغازي.

وأضاف أن ممثلين من الخطوط الأردنية والمصرية والمغربية، زاروا بنغازي، "للاطلاع على أوضاع البنية التحتية والإجراءات الأمنية والسلامة داخل مطار بنينا الدولي"، وقال إنهم لم "يقروا أي مواعيد محددة لاستئناف الرحلات بشكل رسمي"، وأن "لديهم بعض الملاحظات الأمنية وتمت معالجتها من طرفنا".

وكانت شركة مصر للطيران، أعلنت أمس الأربعاء، تشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة ومدينة بنغازي الليبية، في 18 من الجاري، بهدف "تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا".