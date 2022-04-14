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بيانات حكومية: ارتفاع أسعار الأغذية في السعودية

بيانات حكومية: ارتفاع أسعار الأغذية في السعودية
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تعلن أنّ أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 3% بالمقارنة مع العام السابق، بسبب الارتفاع الحاصل بشكل خاص في أسعار اللحوم والخضار.

العالم - السعودية

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الخميس، أنَّ "مؤشّر أسعار المستهلكين في السعودية ارتفع 2% في شهر آذار/مارس على أساسٍ سنوي، مع ارتفاع تكلفة المواصلات والمواد الغذائية للشهر الـ7 على التوالي".

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في بيانٍ إنَّ "أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 3% بالمقارنة مع العام السابق، مدفوعةً بارتفاع 2.4% في أسعار اللحوم، و9.4% في أسعار الخضروات".

وقال المحلل المختص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "كابيتال إيكونوميكس"، جيمس سوانستون، إنّه "يُتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه في الأشهر المقبلة، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو الأمر الذي يرجع جزئياً إلى الأزمة في أوكرانيا".

وتوقع سوانستون أن "يبلغ التضخم ذروته عند 2.5% في الربع الثالث، قبل أن يتراجع إلى ما بين 1 و1.5% في عامي 2023 و2024".

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