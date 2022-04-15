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شاهد.. "بايدن" سخرية مواقع التواصل من جديد

الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

قد لا يمر اسبوع او اسبوعين الا ويواجه الرئيس الاميركي "جو بايدن" موقفا محرجا يجعله حديث الاعلام ومواقع التواصل، في ظل الاحداث الخطرة التي يشهدها العالم.

العالم - هاشتاغ

اخر هذه المواقف المحرجة، طائر يتغوط على بايدن اثناء القائه كلمة امام مناصريه في ولاية ايوا.

هذا الموقف ياتي بعد موقف محرج اخر تعرض له بايدن اثناء استقباله الرئيس الاسبق "باراك اوباما" في البيت الابيض حيث تم تجاهل بايدن تماما من قبل الحاضرين الذين تجمعوا حول اوباما.

هذه المواقف كانت حديث الناشطين على مواقع التواصل، حيث جاء في حساب "سيرغي سويغو" حول هذا الموضوع: "البيت الابيض يعلن فرض عقوبات على الطائر الذي تغوط على بايدن إنه طائر روسي".

وعلق "تيما" كاتبا: "استعارة لما يشعر به الأمريكيون: هكذا تصف الصحافة ما حدث لبايدن في آيوا، في الوقت الذي تعهد فيه بايدن بتخفيض سعر البنزين بمقدار عشرة سنتات للغالون، قام طائر بالتبرز عليه".

وكتب الكاتب الاميركي "نك ادامز" حول هذا الموضوع مغردا: "طائر يتغوط على جو بايدن أثناء الكلام حتى الطيور تعرف أنه رئيس سيء".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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