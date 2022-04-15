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الإفراج عن 100 مليون دولار لسبع دول لمواجهة أزمة مرتبطة بأحداث أوكرانيا

الإفراج عن 100 مليون دولار لسبع دول لمواجهة أزمة مرتبطة بأحداث أوكرانيا
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الأمم المتحدة أنها ستفرج عن 100 مليون دولار لست دول إفريقية بالإضافة إلى اليمن، لمساعدتها في مكافحة مخاطر المجاعة المرتبطة باضطراب سوق الأغذية جراء الأزمة الأوكرانية.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقالت الأمم المتحدة في بيان: "النزاع الأوكراني يؤدي إلى اضطراب أسواق الغذاء"، معلنة الإفراج عن "100 مليون دولار لمكافحة الجوع". وأضافت أن "تداعيات الصراع في أوكرانيا تهدد بدفع الملايين نحو المجاعة".

ومن أصل هذا المبلغ، سيخصص 14 مليونا للصومال و12 مليونا لإثيوبيا و4 ملايين لكينيا و20 مليونا للسودان و15 مليونا لجنوب السودان و15 مليونا لنيجيريا و20 مليونا لليمن.

وأضاف البيان، أن الأموال ستمكن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها من تقديم المساعدات الغذائية والنقدية والغذائية الأساسية، بالإضافة إلى الإمدادات الأخرى، بما فيها الخدمات الطبية والمأوى ومياه الشرب.

واعتبر نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن تخصيص هذه الأموال "سينقذ أرواحا بشرية".

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