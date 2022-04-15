انفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الاميركي قرب محافظة بابل

العالم-العراق

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار تم بعبوة أثناء مرور الرتل ضمن حدود محافظة بابل دون اصابات تذكر.

الى ذلك أفادت وسائل اعلام عراقية، فجر الخميس، بأن قافلة عسكرية لوجستية اميركية تم استهدافها بعبوة ناسفة في بغداد.

وذكرت قناة "صابرين نيوز" في موقعها على التلغرام في خبر عاجل: تم استهداف قافلة لوجستية تابعة لجيش الولايات المتحدة في محافظة بغداد.

واضافت ان الهجوم المذكور تم تنفيذه بعبوة ناسفة تم نصبها على جانب الطريق.

وفي وقت لاحق، اعلن فصيل عراقي يطلق على نفسه "اصحاب الكهف" مسؤوليته عن تنفيذ الهجوم على القافلة الاميركية في طريق الشعلة السريع ببغداد.

الجدير بالذكر انه بعد مصادقة البرلمان العراقي على خروج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية وتقاعس بغداد في هذا الامر، تتعرض القوافل الاميركية للاستهداف بشكل مستمر واحيانا عدة مرات في اليوم الواحد.

وكان البرلمان العراقي قد صادق على خروج القوات الاجنبية من العراق في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠ بعد تنفيذ القوات الاميركية الارهابية جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني القائد السابق لقوة القدس بالحرس الثوري والشهيد ابومهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورفاقهما قرب مطار بغداد الدولي.