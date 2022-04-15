بالفيديو.."اسرائيل" تريد جر المنطقة الى بحر من الدماء

العالم - خاص بالعالم

واوضح ميعاري في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن "اسرائيل" تجر المنطقة الى دوامة كبيرة من العنف وبحرا من الدماء وذلك باعتداءاتها المستمرة على الشعب الفسطيني وتوسيع مخططتها الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت معياري، الى ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تحاول تعويض عقدة النقص التي عصفتها عقب العمليات الفدائية التي قام بها "ضياء حمارشة" و"رعد حازم" وسط تل ابيب وطمئنة المجتمع الصهيوني من خلال ممارسة الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني المتزايدة، حتى تكسب الوقت في البقاء على سدة الحكم.

وأكد معياري ان الشعب الفلسطيني من حقه ان يستخدم كل اساليب المقاومة المتاحة في الدفاع عن نفسه لصد العدوان الاسرائيلي ضده.

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