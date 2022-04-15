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وعادة ما يحدث بسبب الجوع والغازات الناتجة عن الطعام الغير مهضوم و لكن الصوت المفرط الصادر عن المعدة غالباً ما يشير إلى مشكلة أساسية.

وفيما يلي نستعرض بعض من أسباب قرقرة البطن، ومنها:

1-الهضم:

القناة الهضمية عبارة عن أنبوب مجوف يتحرك فيه الطعام و الشراب من الفم إلي فتحة الشرج و عندما يتم امتلائه يحدث موجة تقلصات في العضلات و نتيجة لتجويف الأنبوب تحدث الأمعاء أصوات تماماً مثل الصوت الذي يصدر من أنابيب المياه، لذلك عند التهاب الأمعاء يؤدي إلي الإسهال عند البالغين والأطفال وسماع هذه الأصوات بشكل مفرط و بعض الحالات تؤدي إلي نتائج خطيرة مثل حدوث تشوهات ومنع تدفق الدم إلي الأمعاء وانسداد الأمعاء و العلوص.

2- الجوع:

عند الشعور بالجوع و بمجرد رؤية الطعام أمامك أو حتي شم رائحة الطعام في مكان أخر ، قد تسمع أصوات تصدر من البطن و السبب في ذلك بأن رؤية الطعام أو شمه تجعل المخ يرسل إشارات إلي المعدة و الأمعاء للتحضير لاستقبال الطعام و تبدأ المعدة في إنتاج السوائل الهضمية و لا تجد طعام بل هواء و بذلك تتفاعل السوائل مع الهواء و تبدأ في سماع أصوات المعدة.

3- الهضم الغير مكتمل لبعض أنواع الطعام:

قد يكون تناول بعض الأطعمة مثل ( البقوليات – الشعير – أو الاطعمة التي تحتوي علي اللاكتوز – الجلوتين ) سبب في صدور أصوات المعدة، لأن الفرد غير قادر علي هضم الطعام بشكل صحيح و بالتالي صدور هذه الأصوات من المعدة.

4- الإضطرابات المعوية:

وهي الإصابة بمرض القولون العصبي و عادة ما ينتج أصوات مفرطة من المعدة و يشمل أعراض أخري مثل الإمساك أو الإسهال .

5- قلة النوم:

المعظم قد يتعرض للضغط العمل و يضطر لاصطحابه معه إلي المنزل لمواصلة الانتهاء منه، و ينتج ذلك قلة النوم و الإجهاد و هذا يؤدي إلي الإفراط في النوم و تناول الطعام و السمنة و أيضاَ أصوات المعدة الزائدة.

6- العصبية:

التوتر و القلق يؤدي إلي زيادة إفراز حمض المعدة و الغرغرة و أصوات المعدة المستمرة و للتخلص منه يمكنك ممارسة تمارين اليوغا و الإسترخاء و التأمل للتحكم في العصبية و القلق.

7- نمط حياة روتيني:

لاشك أن ممارسة التمارين الرياضية و النشاط البدني يحفز من عملية الهضم و يعزز الأيض، لذلك فإن الناس الروتينة ولا تعاد علي ممارسة التمارين الرياضية يعانوا من مشاكل الهضم التي تؤدي إلي الإمساك و التقلصات الزائدة.

8- المشروبات الغازية و الوجبات السريعة:

عند الجمع بين هذه الأمور يؤدي إلي مشاكل صحية كبيرة لأنها تؤدي إلي زيادة إنتاج الغازات و الحموضة و التجشؤ إضافة إلي الدهون و المكونات الغير صحية الأخرى، ويعمل محتوي الدهون العالي علي الإصابة بعسر الهضم و حرقة و ألم في المعدة و زيادة البدانة.

9- الأكل بسرعة:

الناس الذين يميلون إلي تناول الطعام بسرعة وعدم مضغه بشكل صحيح هم عرضة لابتلاع الهواء الزائد و هذا بدوره يؤدي إلي ضيق المعدة و الغازات لذلك ينصح بمضغ الأكل ببطيء .

10- إرتجاع المرئ:

هو حالة مرضية تؤدي إلي مجموعة من المشاكل منها أصوات البطن أو حتي سرطان المرئ .