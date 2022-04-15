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شاهد..الكيان الصهيوني متزلزل من الداخل

الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

رأى الخبير في الشؤون الاسرائيلية محمد مصلح أن الاحتلال يحاول أن يثبت للجميع من المستوطنين والمعارضة والفلسطينيين أن "إسرائيل" قوية.

العالم - خاص بالعالم

وقال مصلح في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن كيان الاحتلال متزلزل من الداخل وتصعيده ضد الشعب الفلسطيني يأتي بحجم رد فعل المقاومة.

وأكد مصلح ان غزة ستلتحق بركب التصدي لاعتداءات الكيان الصهيوني ضد المقدسيين وفي باحات مسجد الاقصى المبارك، مشدد على انه لا ويجب ان تستسلم لقرارات الاحتلال المبتزة.

هذا وتشهد باحات المسجد الاقصى منذ الفجر مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد اقتحامها المسجد واعتدائها على المصلين واعتقال 400 منهم بينهم اطفال.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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