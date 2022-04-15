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الإمارات: مواجهة الظلم ونهج القمع والتعذيب يجابه بالسجن التعسفي

الإمارات: مواجهة الظلم ونهج القمع والتعذيب يجابه بالسجن التعسفي
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أبرز مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك” أن مواجهة الظلم ونهج القمع والتعذيب في الإمارات يجابه بالسجن التعسفي، مستعرضا حالة الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي رئيس جمعية دعوة الإصلاح.

العالم-الامارات

وأشار المركز إلى مضي عشرة أعوام على اعتقال الشيخ القاسمي وما تعرضت له جمعية دعوة الإصلاح، من حملة أمنية شرسة طوال قرابة عقد من الزمن.

وتضمنت تلك الحملة الاعتقالات والأحكام السياسية، وتشويه صورة القائمون عليها والتي امتدت إلى عائلاتهم وأقاربهم ثمناً لكلمة الحق التي عبروا عنها حرصاً على دولة الإمارات ونهضتها وكرامة شعبها.

وتعرض الشيخ القاسمي للتعذيب خلال فترة التحقيق، وتعاملت معه السلطات بشكل غير قانوني بدءا من مواصلة الاعتقال رغم انتهاء فترة التوقيف القانونية.

وليس انتهاء عند وضعه في الحبس الانفرادي وتعريضه للضوء القوي باستمرار، وذلك ثمناً لقول كلمة الحق تجاه سياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحرصه على نهضة الإمارات وشعيها.

ويملك الشيخ القاسمي، المعتقل في سجون جهاز أمن الدولة منذ 2012، رؤية وبصيرة نافذتين، كتب مقالته “من أجل كرامة المواطن” ودعا إلى الإصلاحات ووقف أمام طغيان جهاز الأمن بكل قوة وصرامة لإنقاذ مستقبل البلاد.

ولأن جهاز الأمن مضى في طريقه غير السوي فواقع الدولة اليوم في مجالات الحياة المرتبطة بالمواطن في انتهاكات مستمرة.

*الامارات ليكس

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الإمارات: مواجهة الظلم ونهج القمع والتعذيب يجابه بالسجن التعسفي

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