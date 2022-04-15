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في شهر رمضان..

شاهد.. مائدة إفطار الوحدة بمدينة قم المقدسة وسط ايران

شاهد.. مائدة إفطار الوحدة بمدينة قم المقدسة وسط ايران
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أقيمت مراسم إحياء ذكرى شهداء المرقد الرضوي والشهداء الذين دافعوا عن الضريح بعنوان " مائدة إفطار الوحدة" بحضور أهالي قم وأهالي شهداء اللواء الفاطمي في مقبرة جنة معصومة بمدينة قم المقدسة وسط ايران.

العالم- منوعات

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