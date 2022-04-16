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العراق يدين بشدة اقتحام الأقصى وإصابة عشرات الفلسطينيين

العراق يدين بشدة اقتحام الأقصى وإصابة عشرات الفلسطينيين
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

اعرب العراق، الجمعة، عن إدانته الشديدة لاقتحام المسجد الأقصى وإصابة عشرات الفلسطينيين إثر استخدام العنف المفرط من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. 

العالم-العراق

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، ان "العراق يدين بشدة تشهده الأراضي الفلسطينيّة من ارتفاع وتيرة العنف واتساع لنطاق عمليات قوات الاحتلال الإسرائيليّة في عدد من المدن والقرى الفلسطينيّة، وما صاحبها من استخدام مفرطٍ للعنف ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى واعتقال العشرات".

واضافت ان "العراق يؤكد رفضه لأي تحريض، بما في ذلك الدعوات المُدانة باقتحام المقدسات، كمسجدي الأقصى والصخرة، وغيرهما. وفيما ندعو إلى ضرورة احتواء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، فإن العراق يعرب عن انحيازه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطينيّ وحقه باسترجاع كافة حقوقه".

واشارت الوزارة الى إن "لغة العنف التي تنتهجها إسرائيل تُنبئُ بمزيد من الاحتقان، وتُكرّس مناخ التوتر، والذي لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أي حل".

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