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النووي الإيراني.. وورشة جديدة لتخصيب اليورانيوم

السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ تشغيل إيران ورشة جديدة في نطنز لتخصيب اليورانيوم وابلاغ الوكالة الدولية؟

العالم - مع الحدث

هل تاتي الخطوة تتويجا لموقف قائد الثورة بعدم ربط المستقبل بالمفاوضات النووية؟

ماذا عن اعلان مستشار الامن القومي الأمريكي تقدم مع طهران على اساس الامتثال المتبادل؟

ما الرسالة التي أوصلها قائد فيلق القدس لتل ابيب من أن كيانهم يقترب من الزوال؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الاكاديمي والباحث السياسي د.وسام اسماعيل، والباحث السياسي سعيد شاوردي، مدير التحالف الشرق أوسطي للديموقراطية توم حرب.

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