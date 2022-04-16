شاهد..صنعاء تحذر من فشل الهدنة بسبب تعنت العدوان

العالم - خاص بالعالم

تحذيرات يمنية متطابقة عن فشل الهدنة الاممية التي اعلنت قبل ايام في حال لم يكف تحالف العدوان السعودي عن انتهاكاته ومماطلاته.

نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي، اكد أن دول العدوان لاتزال تعرقل تسيير الرحلات الجوية من مطار صنعاء وتحتجز سفن المشتقات النفطية وقال ان اليمنيون أمام خصوم لايحترمون التزاماتهم، مشددا ان الهدنة لاشك في طريقها للفشل مالم يتوقفوا عن خروقاتهم ومماطلاتهم، مضيفا أن كل التصريحات التي نسمعها من الأمم المتحدة عبارة عن أكاذيب بهدف تخدير الجانب اليمني والتغطية المفضوحة على تعنت تحالف العدوان.

المتحدث باسم حكومة الإنقاذ الوطني ضيف الله الشامي ايضا، اكد ان الهدنة في طريقها الى الفشل وقال الشامي في تصريحات اعلامية أن التعامل السلبي من قبل العدوان مع الهدنة المعلنة والتحرك الأمريكي في البحر الأحمر يعطي قراءة سوداوية لهذه الهدنة.

وأضاف أن المعطيات الميدانية والتعامل السلبي من قبل العدوان مع الهدنة المعلنة والتي لم تظهر بوادرها حتى اليوم وتزامنها مع التحرك الأمريكي في البحر الأحمر يعطي قراءة سوداوية لهذه الهدنة مشيرا أن اليقظة عالية والأيادي على الزناد فإما وفاء بالعهود أو تأديب لمن ينقضون عهودهم بعد توكيدها حسب تعبيره.

وفي السياق نفسه دان محمد عبدالسلام رئيس الوفد المفاوض اليمني التحرك الأمريكي في البحر الأحمر في ظل هدنة إنسانية وعسكرية في اليمن.

وقال عبد السلام في تغريدة على تويتر ان التحرك الامريكي يناقض زعم واشنطن دعمها الهدنة مضيفا ان واشنطن تسعى لتكريس حالة العدوان والحصار على اليمن، هذا وكانت البحرية الأمريكية، أعلنت الأربعاء عن تشكيل ما اسمته قوة جديدة للقيام بدوريات في البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن القوات المشتركة ستشهد انضمام سفينة "يو إس إس ماونت ويتني" التي كانت في السابق جزءا من الأسطول السادس للبحرية الأفريقية والأوروبية ويعتقد العديد من المراقبون ان الهدف من تشكيل هذه القوات هو تشديد الحصار على الشعب اليمني وحماية كيان الاحتلال الاسرائيلي.