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مع ازدياد معاناة المواطنين بسبب حصار المدينة..

ميليشيا "قسد" تمنع تشغيل مخبزين في الحسكة لليوم الثامن

ميليشيا
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

استمر توقف مخبزي الحسكة الأول والبعث في مدينتي الحسكة والقامشلي عن العمل لليوم الثامن على التوالي بسبب الحصار الذي تفرضه ميليشيا “قسد” عليهما.

العالم-سوريا

ونقلت وكالة سانا السورية عن مدير مخبز البعث بالقامشلي سطام المحمود أن “المخبز متوقف لليوم الثامن وذلك نتيجة استيلاء ما يسمى “الأسايش” التابعة لميليشيا “قسد” على المخبز بعد حصار دام أربعة أيام ومنعهم للعمال من تشغيل المخبز”.

ولفت المحمود إلى أن الميليشيا منعت أيضاً تسليم مادة الطحين لعمال المخبز من المستودعات لتعويض انقطاع التوريدات إليه.

وبينت الوكالة أن نقصاً كبيراً في الخبز تشهده مدينتا الحسكة والقامشلي ما يزيد من معاناة المواطنين الذين طالبوا المنظمات الدولية والجهات الإنسانية المعنية بالتدخل السريع لإنهاء هذه العربدة التي تقوم بها الميليشيا على حساب قوت المدنيين وحياتهم اليومية.

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