قائد الثورة يؤكد على عدم تأخير الأعمال من أجل المحادثات النووية

العالم - خاص بالعالم

ومن هنا جاءت الخطوة الإستراتيجية الإيرانية في حماية منشآتها النووية عندما اعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي في ورشة جديدة بمجمع الشهيد احمدي روشن في نطنز بعد نقل المعدات من مجمع تسا كرج الصناعي.

وقد تسببت الأعمال التخريبية خلال السنوات القليلة الماضية والتي تحمل الكيان الصهيوني المسؤولية عنها بشكل ضمني، في إلحاق الضرر بالمنشآت النووية الايرانية في ظل صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم اهتمامها بضرورة القيام بدور مسؤول في حماية الأنشطة النووية السلمية للدول.

وبالفعل فقد بدأت إيران إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي في مجمع نطنز النووي بعد نقل وتركيب المعدات في الورشة الجديدة في المجمع.

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي أكد في تصريح للعالم أن إيران قامت بنقل معدات إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي من مجمع تسا في كرج إلى مجمع نطنز لضمان سلامتها من التهديد الإرهابي مشيرا إلى أن هذه الأجهزة موجودة حاليا في مجمع نطنز وتعمل بشكل مستمر.

وحول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اشار كمالوندي إلى ان الوكالة قدمت تقريرين بهذا الخصوص الأول حول عملية نقل هذه الأجهزة والثاني حول الكاميرات وبدء تشغيلها مشيرا إلى أن الوكالة أثارت بعض الإبهامات فقمنا بتقديم التوضيحات اللازمة.



وتأتي الخطوة الإيرانية بعد خطاب قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي الأخير، والذي دعا فيها مسؤولي البلاد إلى عدم تأخير عملهم من أجل القضية النووية على الإطلاق، وأن عليهم التخطيط واتخاذ الإجراءات لحل المشاكل على أساس حقائق البلاد.

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