السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الصبّار يواجه خطر الانقراض بحلول العام 2070

السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

الصبار او كاكتوس، نبات يعيش في الظروف والبيئات الصحراوية، ويضرب به المثل في تحمل العطش والجفاف وحتى الحرارة، هذا ما نعلمه، ولكن ما هو جديد أن الاحترار المناخي سيؤثر حتى على الصبار ويعرضه لخطر الانقراض.

العالم - خاص بالعالم

دراسة جديدة أجراها باحثون ونشروها في مجلة 'نايتشر بلانتس' نسفت فرضية مفادها أن نباتات الصبار ستزدهر مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتوقع الباحثون أن تكون نسبة ستين في المئة من أنواع الصبار عرضة لمناخات أقل ملاءمة خلال العقود المقبلة بسبب الاحترار المناخي.

وأن ما يصل إلي تسعين بالمئة من نبات الصبار معرض لخطر الانقراض بحلول العام2070 مع إضافة عوامل أخرى على الاحترار كاختفاء الموائل وتدهور البيئة الطبيعية.

بيانات أكثر من 400 نوع من الصبار درسها الباحثون مستخدمين نماذج للتنبؤ بتطورها المقبل بدءا من منتصف القرن وما بعده في ظل سيناريوهات مختلفة لانبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة عن الاحترار المناخي.

اما النتيجة فكانت تأثر ستين إلي تسعين في المئة من الأنواع المدروسة بطريقة سلبية وأن نسبة التوقعات تفوق الأرقام المقدرة حاليا بثلاثة أضعاف.

ويعيش نحو 1500 نوع من الصبار المنتشر في القارة الأميركية ضمن مناخات مختلفة بدءا من الصحاري الساحلية وصولا إلي سلسلة جبال الأنديز المرتفعة، ومن النظم الإيكولوجية الجافة إلي الغابات الاستوائية الرطبة.

ويتعرض هذا النبات حاليا للخطر خصوصا جراء التوسع في الزراعة وتدهور بيئته الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي وقطفه لأغراض مختلفة.

التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

شاهد: حديقة نباتات تعد احد ابرز معالم السياحة في طهران

النباتات تشعر لمستك!

عصير "الجرجير".. تعرف على فوائده المذهلة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفد من حماس التقى بالشيخ حمود وتحدث عن التآمر والخذلان العربي

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 16-04-2022

قائد الجيش الجزائري يتهم 'أطرافا مأجورة' بزرع الفتنة بين الشعب

بالذكرى الـ 76 لعيد الجلاء.. الهيئة الشعبية لتحرير الجولان تؤكد مقاومة المشروع الصهيوني

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 16-04-2022

بالفيديو.. الصبّار يواجه خطر الانقراض بحلول العام 2070