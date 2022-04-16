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قطر: ندعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

قطر: ندعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكدت قطر أن موقفها من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، مشيرة إلى أنها تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

العالم-قطر

ووفقا لجريدة الشرق القطرية أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

واعتبر آل ثاني إلى أن أول تلك الحقوق "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، بحسب قوله.

تأكيدات وزير الخارجية القطري جاءت خلال اتصالين هاتفيين، أجراهما آل ثاني مع حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني.

وقد ناقش آل ثاني خلال الاتصالين آخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، خاصة بعد ما شهده الحرم المقدسي من اعتداءات إسرائيلية خلال الأيام الماضية.

وأكد وزير الخارجية القطري رفض بلاده لـ "كافة الإجراءات التصعيدية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي"، مطالبا بـ"ضرورة العمل على التهدئة وتخفيف التصعيد والتوتر".

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قطر: ندعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

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