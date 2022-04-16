لابد من تجنب هذه العادات الغذائية بعد أن تبلغ الـ30 من عمرك

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تكمن المشكلة في أنه في سن الثلاثين وما بعدها، يكون جسمك وخلاياك والتمثيل الغذائي الخاص بك، وحياتك كلها مختلفة.

تقول أخصائية التغذية جوبا بورديوس "كطفل، كنت تحرق كل تلك الطاقة الإضافية التي كنت تستهلكها؛ كشخص بالغ، ربما تكون أقل نشاطا بدنيا، ومسؤولا عن فعل الكثير، والتعامل مع العديد من ضغوطات الحياة، بسبب كل ذلك، يلعب نظامك الغذائي دورا أكبر بكثير في صحتك".

وتستعرض ست عادات غذائية يجب تجنبها بحلول منتصف العمر لمساعدتك على عيش حياة أطول وأكثر صحة.

1 -مكافأة نفسك

تقول بورديوس: "أنا إنسان - أحب مكافأة نفسي، قطعة من الفطيرة من حين لآخر لن تصيبك بمرض السكري. لكن شريحة من الفطيرة هنا، وكعكة هناك وعبوة شوكولاتة كل يوم، قد ترسل فقط نسبة السكر في الدم إلى منطقة مقدمات السكري".

-2 شرب المشروبات المحلاة بالسكر

تقول خبيرة التغذية إن الدراسات الكبيرة والتحليلات الوصفية تظهر ارتباطا قويا بين المشروبات الغازية والمشروبات السكرية الأخرى وزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالأمراض، لذبك يتعين عليك البدء في فطام نفسك عن الأشياء الحلوة بالتدريج، بما في ذلك من خلال شرب الكثير من الماء.

3- الأكل بدون وعي

تقول بورديوس: "يسمى هذا الأكل بلا وعي. هذا ما يحدث عندما تشاهد Netflixبنهم، ولا تدرك أنك أكلت نصف لتر من الآيس كريم حتى الحلقة الثالثة. غالبا ما نتعود على الأكل بلا وعي عندما نكون تحت الضغط".

وتضيف: "إن البحث عن الطعام للتكيف والراحة هو عادة شائعة تؤدي إلى الإفراط في الأكل... الحل هو إدراك متى تكون متوترا واختيار أن تكون حاضرا وواعيا.

وتقول إن الحل يكمن في التدرب على الأكل اليقظ بأن تتخلص من كل مصادر التشتيت وأن تكون حاضرا مع وجبتك، وتناول الطعام ببطء. استمتع بالطعام، بدلا من مجرد وضعه في فمك.

4-تخطي الوجبات

إن تخطي وجبات لإنقاص الوزن أو تجربة أنظمة غذائية شديدة التقييد سيؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة لك.

تحذر بورديوس من أن "هذا يؤدي فقط إلى ضرر طويل الأمد على حساب مكاسب قصيرة المدى، وستكون خسارة وزنك في الغالب عبارة عن وزن ماء فقط".

وتقول إن اعتياد الحرمان من الطعام يخبر الجزء البدائي من دماغك بالذهاب إلى وضع البقاء على قيد الحياة، مما يقلل من التمثيل الغذائي الخاص بك، وينتج عن ذلك تمسك الجسم بكل سعر حراري. يؤدي هذا إلى استعادة هذا الوزن وزيادة الطين بلة، من المحتمل أن تضيف وزنا إضافيا أيضا.

5-محاولة تجاهل الرغبة

لا تحارب الرغبة الشديدة لديك، فعندما تصبح شديد الصرامة وتحاول قمع الرغبة الشديدة، سوف تفرط في تناول الطعام لاحقا.

6- القرارات السريعة

يمكن أن يكون ذلك خطيرا عندما يتعلق الأمر بنظامك الغذائي. إذا انتظرت حتى تشعر بالجوع لمعرفة ما تأكله، فسوف ينتهي بك الأمر حتما إلى اختيار الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة - مثل الأطعمة المعلبة أو المعبأة المليئة بالمواد الحافظة والحبوب المكررة والسكر. الترياق المضاد لعادة الأكل غير الصحية هذه هو التخطيط.