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إيران استضافت المهاجرين الافغانيين حتى في ظل الحظر

إيران استضافت المهاجرين الافغانيين حتى في ظل الحظر
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في تغريدة على تويتر ردا على خطوة بريطانيا لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا ، إن إيران تستضيف لاجئين أفغان لسنوات في ظل ظروف الحظر ومن دون مساعدة دولية.

العالم - ايران

وكتب علي بهادري جهرمي في هذه التغريدة مساء السبت: "بينما تنوي بريطانيا إرسال طالبي لجوء إلى رواندا بدعوى تتعلق بحقوق الإنسان، فإن إيران تستضيف لاجئين وطالبي لجوء أفغان منذ سنوات، حتى في ظل الحظر ومن دون الحصول على المساعدات الدولية المعتادة."

تسعى الحكومة البريطانية إلى نقل المهاجرين إلى دولة رواندا الأفريقية للتعامل مع الاتجاه المتزايد للهجرة عبر بحر المانش.

دعا رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون، يوم الخميس، إلى هذه الخطوة، التي لم تتضح آثارها القانونية، في سياق مواجهة المهربين الأشرار الذين حولوا البحر إلى مقبرة للمهاجرين.

كما قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده ، أمس (الجمعة) ، إن إعلان الحكومة البريطانية عن الترحيل الإجباري لطالبي اللجوء إلى رواندا هو تهرب من التزاماتها ومسؤولياتها الدولية ، وأن إخراجهم من بريطانيا يتعارض مع روح ونص معاهدة اللجوء .

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إيران استضافت المهاجرين الافغانيين حتى في ظل الحظر

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