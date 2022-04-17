مشعل: غزة لا تريد التصعيد ولكن لها مسؤوليتها تجاه القدس

العالم - فلسطين

وقال خالد مشعل: "نحن في مرحلة فاصلة تاريخياً، يحاول فيها العدو بسط سيطرته الدينية على المدينة المقدسة".

وأضاف مشعل، في ندوة عقدت يوم أمس في الدوحة بعنوان "المسجد الأقصى ومكانته لدى الأمة"، برعاية وزارة الثقافة القطرية، أنّ الاحتلال تراجع عن مخططاته مؤقتاً بفعل توحد الشعب الفلسطيني ومقاومته، وبفعل الضغوط السياسية أيضاً.

وتابع أنّ "الاحتلال لديه مخطط لبسط سيطرته الدينية على المسجد الأقصى وتقسيمه مكانياً وزمانياً، وذروة هذا المخطط ذبح القرابين على عتبات قبة الصخرة، لكن شعبنا ومرابطينا أفشلوا هذا المخطط".

وبيّن مشعل أنّ "لعبة حافة الهاوية التي لعبتها غزة، واستبسال المرابطين في القدس، والعمليات البطولية مؤخراً، أربكت الاحتلال وجعلته يتراجع مؤقتاً عن مخططاته".

وكشف مشعل عن اتصال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني برئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، وإخباره بأنّ الاحتلال لا يريد التصعيد، وأنّ هنية ردّ بأنّ غزة لا تريد التصعيد، لكن عليها مسؤولياتها ويجب وقف التصعيد في القدس، مشدداً على أنّ "ذبح القرابين في الأقصى ممنوع، وكذلك اقتحام مخيم جنين".

وقال إنّ "الاحتلال حاول عزل غزة، مستغلاً الانقسام الفلسطيني وقمة النقب وطعن بعض العرب لقضية فلسطين، وظن العدو أنه استفرد بالشعب الفلسطيني، ومن هنا وقع العدو في الفخ".

ووصف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج المواقف العربية والإسلامية بأنها "كانت هذه المرة جيدة"، مشيداً بمواقف الأزهر الشريف ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي ودولة قطر.

كذلك وجّه مشعل التحية إلى "أبطال فلسطين الذين جعلوا بعملياتهم البطولية وحمايتهم للأقصى قيمة حقيقية في قلوبنا"، مؤكداً أنّ "أبطال القدس يشكلون طليعة الأمة في حماية الأقصى، ويجعلون للأمة سبباً للفخر والاعتزاز بالمسجد المبارك".

ودعا مشعل إلى الاحتشاد اليوم الأحد في صلاتي الفجر والتراويح تضامناً مع فلسطين، قائلاً: "يجب على القوى والأحزاب والمؤسسات الإعلامية والحملات الرقمية تفعيل الضغط السياسي لنصرة قضية فلسطين، كما يجب أن تسخر الفعاليات الثقافية والإعلامية لتحشيد الأمة لنصرة قضية فلسطين والإفراج عن معتقلي الأقصى"، مؤكداً أنّ "شعبنا لديه حرية المقاومة في الضفة والقدس".