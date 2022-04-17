قاليباف: الشبان الفلسطينيون يقفون بقوة وصلابة امام الكيان الصهيوني

العالم - ايران

وقال قاليباف في تصريحه السبت خلال مراسم افتتاح الدورة الـ 29 للمعرض الدولي للقرآن الكريم المقام في مصلى "الامام الخميني (رض)" بطهران: ان هذه الدورة من المعرض تقام احياء لذكرى الشهيد العظيم قاسم سليماني، ونحن اليوم جميعا مدينون للشهداء الاعزاء ماديا ومعنويا.

واضاف: ان الضغوط والمشاكل السياسية والاقتصادية والعسكرية التي حدثت للثورة الاسلامية، لو كانت قد حدثت لاي دولة لكانت قد انهارت، الا ان الثورة الاسلامية تقف اليوم بقوة وصلابة ببركة القرآن الكريم وتعالميه والايمان بالسنن الالهية وشعبية هذه الثورة.

واشار الى الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك وهو يوم القدس العالمي وقال: لاشك ان القضية الفلسطينية وفق تصريح الامام الخميني (رض) هي قضية العالم الاسلامي اليوم ويوم الجمعة الاخيرة من شهر رمضان وهو يوم القدس يشكل ذات الروح المقارعة للظلم والغطرسة استلهاما من الثقافة القرآنية وثقافة اهل البيت (ع).

واكد قاليباف: ان الامام الخميني (رض) اختار الجمعة الاخيرة من شهر رمضان ليكون رمزا لمقارعة الظلم وليتحد المسلمون في مثل هذا اليوم بعد شهر من الصيام حيث يشع نور القرآن على قلوب الصائمين.

وانتقد رئيس مجلس الشورى الاسلامي تطبيع بعض الدول العربية للعلاقات مع الكيان الصهيوني وقال: في هذه الظروف التي يسعى فيها الاستكبار كي لا يبقى اثر لاسم فلسطين، وحتى ان بعض الدول العربية في المنطقة تسعى لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، يسطع نور القرآن في قلوب الشبان الفلسطينيين الذين لم يروا ايام الاجرام والاحتلال على مدى 70 عاما، ليكنوا الكراهية للكيان الصهيوني ويبادروا لوحدهم للتواجد في تل ابيب قلب الكيان للنضال ضده ومقارعته وهذه هذه ثقافة القرآن.

وختم قاليباف تصريحه بالقول: ان الثقافة القرآنية رائدة سواء في مجال الصداقة والسلام او مقارعة الظالمين، وعلينا الاستفادة من هذه الفرصة.