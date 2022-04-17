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شهيدان يمنيان بانفجار ألغام من مخلفات العدوان في الحديدة

شهيدان يمنيان بانفجار ألغام من مخلفات العدوان في الحديدة
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطنان يمنيان، أمس السبت، بانفجار ألغام من مخلفات العدوان السعودي الإماراتي في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

العالم - اليمن

وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، استشهاد مواطن يمني من أبناء منطقة الفازة في مديرية التحيتا جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان.. مشيرا إلى أن المنطقة لا تزال ملوثة بعشرات الألغام .. مشددا على قيام شركاء العمل الإنساني للقيام بدورهم لإدخال أجهزة كشف الألغام والتي طالب بها المركز من البرنامج الإنمائي منذ أكثر من ثلاثة أعوام .

كما أكد المركز استشهاد مواطن جراء إنفجار لغم من مخلفات تحالف العدوان في قرية الناصري مديرية التحيتا.

ولفت المركز إلى أن ضحايا الألغام والقنابل العنقودية في الحديدة ارتفع إلى 259 مواطنا بين شهيد وجريح منذ بداية العام الجاري.

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