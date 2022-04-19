الخلافات تعصف بالمجلس الرئاسي اليمني بالرياض

العالم - مع الحدث

وقال الاعلامي اليمني حميد رزق في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، ان الخلافات بين المجلس الرئاسي هي انعكاس لارادة خارجية لانه شكل بارادة خارجية، مشيرا الى ان حالة التناقض الموجودة بين صفوف الادوات والمرتزقة لان هؤلاء لم يلتحقوا بهذا المجلس من اجل التخلي عن ما بحوذتهم من قوة وامكانات وانما يتطلعون لحصة اكبر في السلطة المرتهنة حتى يدخلوا كثير من اتباعهم في مفاصلها سواء في الحكومة او المحافظات لذلك ظهرت الخلافات بشكل مبكر جدا لان عقلية كل طرف هي ما سيحصل عليه.

من جانبه قال عضو الفريق الوطني المفاوض حميد عاصم ان الاطراف الملتحقة في المجلس الرئاسي بعضهم مرتزقة للامارات والبعض الاخر للسعودية وكل منهم له اجندة تخصه شخصيا او تخص تياره او الدولة التي يسترزق منها لذلك عندما يجتمعوا على طاولة واحدة سيكون هناك اختلاف لانه لا يوجد لديهم رؤية واحدة او هدف واحد ولا وطن يقاتلون من اجله بل هم ينهبون الوطن.

في اطار ذلك قال الناشط السياسي عايش السندي ان ما جرى في الرياض يعتبر مسرحية هزلية وهي محاولة لاعادة فرض الوصاية على الشعب اليمني، وان تشكيل هذا المجلس له اهداف اخرى لا تمت الى تحقيق السلام في اليمن.

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https://www.alalam.ir/news/6133058