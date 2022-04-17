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الرئيس المشاط يؤكد الحرص على إنجاح الهدنة ورفع الحصار

الرئيس المشاط يؤكد الحرص على إنجاح الهدنة ورفع الحصار
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس المجلس السياسي الأعلى والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، المشير الركن"مهدي المشاط"، وزير الدفاع اليمني اللواء الركن "محمد ناصر العاطفي".

العالم - اليمن

وجرى خلال اللقاء، مناقشة الجوانب المتصلة بمستوى الالتزام بالهدنة الإنسانية والعسكرية التي أعلنتها الأمم المتحدة من قبل الطرف الآخر، والجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في صنعاء بهذا الجانب.

وأكد الرئيس المشاط، الحرص على إنجاح الهدنة وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة ورفع الحصار لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وجدد الرئيس المشاط، التأكيد على التعاون ومساندة أي جهود صادقة، تسعى لتحقيق السلام المشرف للشعب اليمني، وتحافظ على أمن واستقرار اليمن ووحدته.

فيما أكد وزير الدفاع، التزام الجيش واللجان الشعبية بالهدنة بالرغم من الخروقات التي ترتكبها قوى العدوان واستهدافها المتكرر لبعض المواقع.

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