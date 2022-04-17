النفط العراقي: مشروع خط أنابيب (البصرة – العقبة) سيرحل للحكومة المقبلة

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وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في مؤتمر صحفي، ان “مشروع خط انابيب (البصرة – العقبة) ليس جديدا وهو من ثمانينيات القرن الماضي”، مبينا ان “جميع الحكومات المتعاقبة بعد 2003 أيدت المشروع”.

واضاف ان “وزارة النفط تنفيذية تلتزم بالبرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل الحكومة ومجلس النواب”، مشيرا الى ان “المشروع لم يصادق عليه حتى الان ولم يحلْ الى اي جهة وتحرص الوزارة على حماية الثروة وادارتها”.

وتابع ان “المشروع عبارة عن مرحلتين، الاولى البصرة وحديثة وهي مجموعة انابيب تنقل النفط العراقي الى المصافي العراقية والى محطات الطاقة الكهربائية”، موضحا ان “الجزء الثاني من المشروع يبدأ من حديثة وينقل نفط بحدود 200 الف برميل يوميا وهذه الفكرة الاولية للمشروع”.

وأكد انه “لغاية الان لم يجري اي اتفاق ولم يتم إحالة العقد وسيتم ترحيله الى الحكومة المقبلة لدراسة المشروع مع الجهات المختصة”، لافتا الى ان “ما تمت اثارته في وسائل الاعلام بشأن بعض الارقام غير دقيقة”.