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وزير الدفاع الايراني: الجيش رمز للردع والاقتدار والامن

وزير الدفاع الايراني: الجيش رمز للردع والاقتدار والامن
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد محمد رضا آشتياني، الجيش الايراني حاملا لرسالة الاستقلال وحفظ وحدة اراضي البلاد وصون الدولة ورمزا للردع والاقتدار والامن.

العالم - ايران

يتبع...

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