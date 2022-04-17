شاهد: خطوة اميركية جديدة لعسكرة البحر الاحمر وباب المندب

العالم - اليمن

اللواء البحري براد كوبر الذي يشرف على الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، قال خلال مؤتمر صحفي إن هذه المنطقة تغذي العالم بالمعنى الحرفي والمجازي، وهي شاسعة لدرجة أن امريكا لا تستطيع القيام بالدوريات بمفردها، لذلك قامت بلاده بتشكيل قوات مشتركة، معربا عن أمله في أن تستهدف فرق العمل المكونة من سفينتين إلى ثماني سفن في وقت واحد، أولئك الذين يهربون الفحم والمخدرات والأسلحة والأشخاص بحسب تعبيره.

واشارت البحرية الامريكية أن القوات المشتركة ستشهد انضمام سفينة يو إس إس ماونت ويتني التي كانت في السابق جزءا من الأسطول السادس للبحرية الأفريقية والأوروبية. وتتكون قيادة القوات البحرية المشتركة من اربع وثلاثين دولة، ويشرف عليها اللواء كوبر من قاعدة في البحرين ويرى مراقبون ان واشنطن تسعى من خلال هذه القوة الی اعطاء الكيان الاسرائيلي دوراً كبيراً وحضوراً منظماً في البحر الاحمر وبحر عمان والخليج الفارسي.

الى ذلك تسالت اوساط يمنية عن سر اعلان تشكيل هذه القوة في ظل وجود هدنة اممية في اليمن واعلان واشنطن دعم هذه الهدنة وشككت الاوساط اليمنية في نوايا واشنطن وحلفاءها معتبرة ان الهدف من تشكيل هذه القوات هو تشديد الحصار على الشعب اليمني وشرعنة وجود قوات الاحتلال الاسرائيلي في المياه الاقلمية لليمن وتواجدهم في البحر الاحمر وباب المندب. ودانت شخصيات سياسية يمنية هذا التحرك وقال محمد عبدالسلام رئيس الوفد المفاوض اليمني ان التحرك الأمريكي في البحر الأحمر في ظل هدنة إنسانية وعسكرية في اليمن يناقض مزاعم واشنطن حول دعمها للهدنة مضيفا ان واشنطن تسعى لتكريس حالة العدوان والحصار على الشعب اليمني.