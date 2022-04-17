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الكاظمي والزاملي يبحثان ازمة ارتفاع أسعار الغذاء بالسوق العراقية

الكاظمي والزاملي يبحثان ازمة ارتفاع أسعار الغذاء بالسوق العراقية
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والنائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأحد، ضرورة إقرار قانون الأمن الغذائي في مجلس النوّاب.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان " رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الأحد، النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب حاكم الزاملي".

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون والتكامل بين أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، والإجراءات الضرورية لتفعيل الأداء الخدمي، والمتابعة الحثيثة للأجهزة الخدمية تلبية لاحتياجات المواطنين"، مشيرا الى انه "تم التباحث في ضرورة إقرار قانون الأمن الغذائي في مجلس النوّاب، وبما يوازي التحدّيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية والأوضاع الدولية الراهنة، فضلاً عن مواجهة تأثيرات ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً على السوق العراقية".

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