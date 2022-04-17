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إيطاليا تكشف عن "اقتراح" لمواجهة روسيا بعد فشل العقوبات الاقتصادية

إيطاليا تكشف عن
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي ، عن مقترح بلاده الذي سيتم بحثه في الاجتماع المقبل لقيادة الاتحاد الأوروبي، والذي برأيه سيزيد الضغط على موسكو.

العالم - أوروبا

وجاء إعلان دراغي خلال مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية التي قال فيها إن "المفوضية الأوروبية وجميع الحلفاء مقتنعون بفاعلية العقوبات، الآن نتساءل عما إذا كنا بحاجة إلى فعل المزيد، حيث تواصل أوروبا تمويل روسيا من خلال شراء النفط والغاز بما في ذلك بسعر لا علاقة به بالقيم التاريخية وتكاليف الإنتاج ".

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي إن "فرض سقف على السعر الأعلى للغاز الروسي هو وسيلة لتشديد العقوبات وفي نفس الوقت تقليل تكاليف تطبيقها".

وتابع قائلا إن "الاقتراح الإيطالي الخاص بوضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي يحظى بدعم وسيناقش في مجلس الاتحاد الأوروبي المقبل على أساس وثيقة مشتركة تعدها المفوضية، حيث تشتري أوروبا أكثر من نصف الغاز الذي تصدره روسيا وإن قدرة الاتحاد الأوروبي على المساومة على موسكو سلاح يمكن استخدامه، فإن سقف سعر الغاز يقلل التمويل الذي نمنحه لروسيا كل يوم".

وأشار دراغي إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير لتقليل الاعتماد على روسيا في مجال إمدادات الطاقة وزيادة واردات الغاز الطبيعي من دول أخرى، ولا سيما من الجزائر وأذربيجان وتونس وليبيا.

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