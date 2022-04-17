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وزير التعاون الايراني: تحطيم الرقم القياسي في انتاج الحديد الزهر وفحم الكوك الجاف

وزير التعاون الايراني: تحطيم الرقم القياسي في انتاج الحديد الزهر وفحم الكوك الجاف
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في ايران "حجت الله عبدملكي"، ان مصنع اصفهان لصهر الحديد (وسط البلاد) سجل رقما قياسيا جديدا خلال الاشهر الاخيرة من العام الماضي (الايراني - انتهى في 20 اذار / مارس 2022) في 6 منتجات محلية، ومنها الحديد الزهر وفحم الكوك الجاف.

العالم - ايران

واوضح "عبد ملكي" عبر تغريدة نشرها بموقع تويتر اليوم الاحد، ان حجم انتاج الحديد الزهر الايراني بلغ في نهاية العام الماضي، مليونين و769 الف طن؛ وذلك في سابقة له منذ 50 عاما داخل البلاد.

واكد وزير التعاون ان تجارب الحكومة الايرانية الحالية خلال الفترة القصيرة من تولي الحكم، تشير بانه يمكن من خلال اصلاح الوضع الاداري تحقيق حجم كبير من الانجازات الاساسية على صعيد الصناعات المحلية.

واضاف في هذا السياق، ان مصنع اصفهان لصهر الحديد تمكن ايضا، من تحطيم الرقم القياسي بعد 50 عاما، في مجال انتاج فحم الكوك الجاف، والذي بلغ بنهاية العام الماضي (الايراني) مليونا و223 الف طن.

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