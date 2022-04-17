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روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي في موسكو

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي في موسكو
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام الكيان الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن "وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير الإسرائيلي في موسكو، إثر تصريحات صدرت عن تل أبيب بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

العالم - روسيا

وكان وزير خارجية الكيان الإسرائيلي يائير لابيد ندد مرارا بالعملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا، خلافا عن رئيس وزراء الإحتلال نفتالي بينيت الذي يتخذ موقفا أكثر تحفظا ويحاول التوسط بين موسكو وكييف.

وكما العديد من الدول الغربية، اتهم لابيد القوات الروسية "بتنفيذ جرائم حرب ضد المدنيين".

ويوم الجمعة، وصفت الخارجية الروسية في بيان لها الكلام الذي جاء على لسان لابيد في السابع من أبريل بأنه "هجوم كلامي جديد معاد لروسيا في سياق دعم كيانه لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان".

وأعربت الخارجية الروسية عن "أسفها ورفضها" لتصريحات لابيد، مشددة على أن كلامه هذا يمثل "محاولة شبه مكشوفة لاستغلال الوضع حول أوكرانيا بغية صرف انتباه المجتمع الدولي عن النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي الذي يعد من أقدم النزاعات التي لم تتم تسويتها".

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