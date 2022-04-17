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العراق يرد على تقرير أمريكي بشأن حقوق الإنسان

العراق يرد على تقرير أمريكي بشأن حقوق الإنسان
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

عقدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة التقرير الصادر عن وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بشأن حقوق الإنسان والحريات في العراق.

العالم - العراق

وقالت الخارجية في بيان، إن "حسين عقد إجتماعاً ضم الوكيل الأقدم لشؤون العلاقات السياسية والثنائية نزار الخير الله، ووكيل الوزارة للشؤون القانونيَّة ومتعددة الأطراف قحطان طه خلف، ورؤساء الدوائر المعنيّة، حقوق الإنسان ودائرة المنظمات والمؤتمرات الدوليَّة ودائرة أمريكا والمكتب الإعلاميّ".

وناقش المجتمعون، وفق البيان، "ماورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بشأن حقوق الإنسان والحريات في العراق،كما استمع الوزير لوجهات النظر الفنية إثر المتابعات التي قامت بها الدوائر الاختصاص".

وأكد حسين، أن "التقرير يفتقر للدقة ويستند في أجزاء منه إلى تقارير صادرة خلال سنوات سابقة ، هذا وأوصى باستمرار الاجتماعات والمتابعات بهذا الشأن".

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