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تجنبها فورا.. أخطر 3 مشروبات شائعة في رمضان

تجنبها فورا.. أخطر 3 مشروبات شائعة في رمضان
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

من المعروف أن رمضان شهر يكثر فيه تناول العديد من المشروبات، سواء قبل أو على الإفطار أو حتى في الفترة ما بين الإفطار والسحور، ولكن هناك مشروبات قد تضر بصحتنا دون أن ندري.

العالم ـ منوعات

إليكم أخطر 3 مشروبات شائعة في رمضان يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية، نستعرضها وفقا لموقع webmed.

- العصائر:

تناول العصائر على معدة فارغة قبل وجبة الإفطار في رمضان، يتسبب في الإصابة بالمشكلات الصحية مثل الإمساك، والحموضة، وآلام المعدة، بسبب بقائها خالية من الطعام طوال ساعات الصيام.

شرب العصائر على معدة فارغة، قد يسبب زيادة نسبة السكر في الدم، ضعف الجهاز الهضمي.

- المشروبات الغازية:

تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكر، بالإضافة إلى مادة الكافيين والتي تعد سببا في الإصابة بالجفاف.

قد تسبب المشروبات الغازية الآتي:

- زيادة الوزن

- الإصابة بتسوس الأسنان

- تكوين حصوات الكلى.

- ألم المفاصل

- الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

- ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار

- الإصابة بالسرطان

- الشيخوخة

- المشروبات الغنية بالسكر:

هناك مشروبات صحية يمكن تناولها أثناء الإفطار، لكنها قد تصبح ضارة نتيجة إضافة السكر إليها، مثل: مشروب التمر، وعصائر الفواكه المختلفة، حيث يُنصح بعدم إضافة السكر إليها لأنها تتسم بمذاق جيد دون الحاجة إلى إضافة السكر الذي يسبب زيادة الوزن ومشكلات صحية أخرى.

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