التودد الأوروبي للجزائر طمعا بالغاز.. الجزء الثاني

العالم - المغاربية

ازداد التنافس على الغاز الجزائري من قبل هذه الدول لتجاوز تداعيات الحرب في أوكرانيا. زيارات متتالية لوزراء خارجية كل من ايطاليا وفرنسا للجزائر، حيث بدت كل دولة حريصة على ان لا يفوتها شيء من التفاهمات مع المسؤولين الجزائريين بخصوص توريد الغاز المسال بهدف تعويض امدادات الغاز الروسي.

في المقابل حسرة في اسبانيا التي انقطعت بينها وبين الجزائر جسور التواصل الشهر الماضي في اعقاب انقلاب موقفها من القضية الصحراوية.

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت ناقش التودد الأوروبي للجزائر لشراء الغاز بهدف تجاوز تداعيات الحرب في أوكرانيا.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

وليد بلقرون – ناشط سياسي

د. رياض الصيداوي – مدير المركز العربي للدراسات