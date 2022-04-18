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السيد الصدر يتحدث عن أزمة 'طبقية حادة' في المجتمع

السيد الصدر يتحدث عن أزمة 'طبقية حادة' في المجتمع
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مساء امس الاثنين، في تغريدة جديدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هناك أزمة طبقية حادة ومستشرية في المجتمع.

العالم - العرق

وأكد الصدر في تغريدته، أن "الازمة الطبقية بين الفقير والغني".

وادناه نص تغريدته..

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السيد الصدر يتحدث عن أزمة 'طبقية حادة' في المجتمع

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