رئيسي : اقتدار ايران سيجعل الكيان الصهيوني لن يشعر بالأمان

العالم - ايران

وقال رئيسي في كلمة القاها في مراسم العرض العسكري بطهران اليوم الاثنين : ان مواكبة الجيش للشعب ودفاعه عن مبادئ وقيم الثورة الاسلامية من ابرز الامور التي يمتاز بها الجيش الايراني، مضيفا : الجيش الايراني يتزين باسماء شخصيات لامعة اكدت اخلاصها ووقفت بشجاعة امام العدو والتاريخ سيتذكرهم .

واعتبر الرئيس الايراني التعاون بين الجيش وحرس الثورة الاسلامية بانه مضرب للامثال وان القوات المسلحة الايرانية اثبتت جدارتها وقوتها.

ووصف الأخوة بين الجيش الايراني والحرس الثوري بانها مثالية، وان الجيش الايراني ثوري، وقد استثمر فرصة الحظر بشكل جيد للغاية في الصناعات الدفاعية والعسكرية.

وقال : قواتنا المسلحة وبعد الحرب المفروضة بدات باعادة تأهيل قطعاتها وان قدراتنا العسكرية باتت مشهودة في العالم ، كما ان صناعاتنا العسكرية اليوم في افضل الظروف .

ولفت رئيسي الى ان الجيش وقف الى جانب الشعب في شتى المجالات وهو منبثق من هذا الشعب ويقدم له الخدمات، وقال : جيشنا وقف الى جانب الشعب في كافة الكوارث الطبيعية ، واصبح اليوم قوة مجهزة ومستعدة للدفاع عن حياض البلاد والنظام المقدس في ايران الاسلامية .

وشدد رئيسي على ان رسالة جاهزية الجيش للاصدقاء هي رسالة امل، وعلى العدو ان يدرك بان قواتنا المسلحة رادعة وسيواجه أدنى تحرك ضد شعبنا، وقال: رسالة الجيش الإيراني إلى اصدقائه هي تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.

واكد رئيسي ان على الأعداء أن يعلموا أن الجيش الإيراني يرصد كل تحركاتهم ومستعد للرد على أدنى تحرك لهم، مضيفا: نقول للصهاينة إذا كنتم تسعون إلى تطبيع العلاقات مع دول المنطقة فلتعلموا إننا نرصد تحركاتكم بدقة.

وقال: ان اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية سيجعل الكيان الصهيوني لن يشعر بالهدوء والامان، مضيفا. سنستهدف مركز الكيان الصهيوني عند أدنى تحرك منه ضد الشعب الايراني.



يتبع ..