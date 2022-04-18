ايران تستعرض طائرات مسيرة ومنظومات صواريخ ومعدات حرب الكترونية

العالم - ايران

وافاد مراسل وكالة فارس ان المعدات والانجازات التي حققتها قوات الدفاع الجوي والتي تم عرضها في يوم الجيش الايراني، كالتالي:

طائرات مسيرة من طرازات : مهاجر 6 ، کرار ، ناصر ، کیان ۱ ، کیان ۲ ، آرش ، امید ، مهاجر ۴ ، منظومة "مجيد" الصاروخية، منظومة CPC المحمولة، منظومة COS ICT الخاص بعجلة TM ، منظومة دماوند، منظومة لودر S300، مركبة اتصالات منظومة صياد، قاذفة صواريخ S200 ، منظومة صواريخ صياد 3 و 4، قاذفة صواريخ تلاش، رادار منظومة صواريخ جوشن، منظومة رادتلا 15 خرداد، نظام التحكم في القيادة، منظومة باور 373 الصاروخية، منظومة مرصاد 16 مزودة بصاروخ شلمجة 2 ، منظومة هادي الرادارية، منظومة رادار كاوش، منظومة مرصاد 15 الصاروخية، غرفة عمليات منظومة كاوش، منظومة خاتم لتوجيه النيران، ورادار منظومة سكاي كارد.