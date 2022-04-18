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ايران تستعرض طائرات مسيرة ومنظومات صواريخ ومعدات حرب الكترونية

ايران تستعرض طائرات مسيرة ومنظومات صواريخ ومعدات حرب الكترونية
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

بمناسية اليوم الوطني للجيش الايراني عرضت قوات الدفاع الجوي، معداتها الجديدة وإنجازاتها في مجال انظمة الرادار والاستطلاع والحرب الالكترونية والطائرات المسيرة وأنواع مختلفة من الصواريخ وأنظمة التحكم في القيادة.

العالم - ايران

وافاد مراسل وكالة فارس ان المعدات والانجازات التي حققتها قوات الدفاع الجوي والتي تم عرضها في يوم الجيش الايراني، كالتالي:

طائرات مسيرة من طرازات : مهاجر 6 ، کرار ، ناصر ، کیان ۱ ، کیان ۲ ، آرش ، امید ، مهاجر ۴ ، منظومة "مجيد" الصاروخية، منظومة CPC المحمولة، منظومة COS ICT الخاص بعجلة TM ، منظومة دماوند، منظومة لودر S300، مركبة اتصالات منظومة صياد، قاذفة صواريخ S200 ، منظومة صواريخ صياد 3 و 4، قاذفة صواريخ تلاش، رادار منظومة صواريخ جوشن، منظومة رادتلا 15 خرداد، نظام التحكم في القيادة، منظومة باور 373 الصاروخية، منظومة مرصاد 16 مزودة بصاروخ شلمجة 2 ، منظومة هادي الرادارية، منظومة رادار كاوش، منظومة مرصاد 15 الصاروخية، غرفة عمليات منظومة كاوش، منظومة خاتم لتوجيه النيران، ورادار منظومة سكاي كارد.

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