شاهد..مصر تحكم بالمؤبد على "محمود عزت"

العالم- خاص بالعالم

محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان في مصر، وبعد عام ونصف على اعتقاله وجلسات محاكمة مطولة صدر اخيرا الحكم بحقه من قبل محكمة جنايات القاهرة وكان السجن المؤبد، وذلك على ذمة القضية المعروفة اعلاميا باقتحام الحدود الشرقية لمصر.

وتعود وقائع القضية إلى اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط إبان أحداث ثورة الـ25 يناير لعام 2011.



ووفقا للتحقيقات فإن المدانين قاموا بارتكاب جرائم قتل بحق 32 شخصا من قوات تأمين المسجونين بسجن أبو زعبل، و14 اخرين من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريب نحو 20 الف سجين من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف ثلاث من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.



هذه التهمة وجهت لـ28 متهما من قيادات الجماعة على رأسهم محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ويوسف القرضاوي وآخرون.

وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة، في صيف عام 2015 الإعدام شنقاً غيابياً على محمود عزت بخصوص نفس القضية.

محمود عزت كان قد تولى منصب المرشد العام بالإنابة في العشرين من آب - اغسطس لعام 2013 وذلك عقب القبض على المرشد محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، بعد أن كان نائبا للمرشد آنذاك، وبقي في منصبه حتى آب - اغسطس لعام 2020 عندما قبضت عليه قوات الامن المصرية شرقي القاهرة.