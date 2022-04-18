الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢
٠١:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

خلال اتصال هاتفي مع النخالة..

ولايتي ينقل تحيات قائد الثورة الاسلامية للمجاهدين في فلسطين

ولايتي ينقل تحيات قائد الثورة الاسلامية للمجاهدين في فلسطين
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، زياد النخالة، اتصالاً هاتفياً من الدكتور علي ولايتي مستشار قائد الثورة الاسلامية في إيران.

العالم-فلسطين

وقد نقل ولايتي خلال الاتصال تحيات قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي للمجاهدين والمرابطين، وأكد على متابعته والقيادات الايرانية لجهاد الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن المسجد الأقصى، والذي يشكل اليوم أيقونة الأمة الإسلامية في الدفاع عن القدس وهويتها.

وأعرب الدكتور ولايتي عن ثقته وثقة الجمهورية الاسلامية بأن جهاد الشعب الفلسطيني سينتج انتصاراً كبيراً ، مشيداً بصمود الفلسطينيين وتضحياتهم العظيمة.

من جانبه شدد النخالة على أن ما يجري في القدس والأقصى هو عدوان على أقدس مقدسات المسلمين ، وأن الشعب الفلسطيني يقوم بواجباته لصد هذا العدوان وحماية الأقصى في واحدة من أصعب فترات الاعتداءات الصهيونية.

وقال النخالة إن الشعب الفلسطيني متمسك بنهج الجهاد والمقاومة وسيبقى رباطه وجهاده قائماً حتى تحرير أرضه وتطهير مقدساته من دنس المحتلين الغاصبين.

ووجه الشكر لقائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي وللقيادة الايرانية على ما تقدمه مساندتهم للقضية الفلسطينية ودعمهم للمقاومة.

روابط ذات صلة

النخالة: الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن واجباته المقدسة

مراسل العالم: الاحتلال يعيش حالة من الرعب

شاهد..مراسل العالم يكشف آخر مستجدات احداث الاقصى

هنية يناقش مع شيخ الأزهر التطورات في الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الملك الأردني يبحث مع محمود عباس التصعيد الإسرائيلي في القدس

كوريا الجنوبية تختبر رادرات عالية القدرة لسفنها الحربية

واشنطن: أميركا وكوريا الجنوبية سيردان بحسم على "الأعمال الاستفزازية" لبيونغ يانغ

شاهد بالفيديو.. ما الرسائل التي حملها العرض العسكري المهيب بيوم الجيش في إيران؟

حماس تدعو للاحتشاد لوقف انتهاكات الاحتلال للمسجد الإبراهيمي

اليونيسف: الانهيار الاقتصادي يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن