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حماس تدعو للاحتشاد لوقف انتهاكات الاحتلال للمسجد الإبراهيمي

حماس تدعو للاحتشاد لوقف انتهاكات الاحتلال للمسجد الإبراهيمي
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى الاستنفار والاحتشاد لوقف انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الإبراهيمي في خليل الرحمن.

العالم-فلسطين

وقالت حماس في بيانٍ لها اليوم الاثنين: إنّ إغلاق سلطات الاحتلال الصهيوني للمسجد الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين، اليوم وغداً الثلاثاء، لإقامة حفل غنائي فيه بمناسبة ما يُسمَّى "عيد الفصح"؛ يعدّ انتهاكاً خطيراً لمقدساتنا واستفزازاً لمشاعر المسلمين.

وثمنت الدور البطولي لأهل خليل الرحمن في مواجهة الاستيطان وعربدة المستوطنين وعدوانهم على قلب مدينة الخليل التاريخية.

ودعت أهل الخليل وعموم الضفة الغربية إلى النفير والاحتشاد لمنع عبث الاحتلال وانتهاكاته الممتدة من المسجد الأقصى إلى المسجد الإبراهيمي، دفاعاً عن المقدسات والهوية الفلسطينية وإرث الشعب الحضاري والديني في فلسطين.

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حماس تدعو للاحتشاد لوقف انتهاكات الاحتلال للمسجد الإبراهيمي

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