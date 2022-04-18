ما الرسائل التي حملها العرض العسكري المهيب بيوم الجيش في إيران؟

العالم - خاص العالم

عرض عسكري في ايران، معدات واسلحة وانظمة دفاعية، تدرك ايران جيدا ان السلام لا يأتي من فوهات البنادق والمدافع لكنها تعي ايضا ان العدو قد يساور وهم ويخطأ احيانا في حساباته، واستعراض القوى رسالة رادعة لكل من يساور التربص بامن ايران ومصالحها.

طهران على اعلى المستويات ارادت من هذا العرض ان يحمل رسالتين في آن واحد، الاولى مطمأنة للاصدقاء والثانية محذرة للخصوم وفي طليعتهم الكيان الصهيوني.

وقال الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني في كلمته "إن ادنى تحرك من قبل الاعداء سيواجه برد حازم واقول للكيان الصهيوني فاليعلم اذا يسعى وراء تطبيع العلاقات مع دول المنطقة فان قواتنها المسلحة ترصد وتراقب اي تحرك له، وفي حال القيام باي تحرك منه ضد شعبنا فان قواتنا المسلحة تستهدف مركز الكيان الصهيوني ونقض مضجعهم".



اسطول متكامل من المسيرات انظمة رادارية انظمة الدفاع الجوية مقاتلات محلية مروحيات والقائمة تطول هنا تقول ايران صراحة ان يدها قادرة على قطع اليد التي تتأبط شرا وتنوي استهدف امن ايران ومصالحها.

وقال مساعد القائد العام للجيش الايراني في الشؤون التنسيقية الادميرال، حبيب اله سياري، "في البر والبحر والجو قادرون على الرد على اي تهديد رسالتنا الى من يريد زعزعة امن ايران هي ان المجرب لا يجرب".

العرض العسكري الايراني يحوي في صندوق بريده مزيج من الرسائل الامنية والسياسية والاستراتيجية تحذيرية وتطمينية في آن واحد ولعل واحدة منها هي ان استعراض القوى قد يضمن توازن رعب يؤخر المواجهة الى حين قد لا يحين.

على بعد مئات الكيلومترات من العاصمة طهران وتحديدا في مياه الخليج الفارسي وفي منطقة متاخمة للوجود العسكري الاميركي الضخم في المنطقة يستعرض سلاح البحري الايراني قوته وعضلاته.

وأكد قائد بحرية الجيش الايراني شهرام ايراني "اليوم وبإقتدار تام استطعنا من الاستعراض في البحر احضرنا وحداتنا المختلفة بما في ذلك المدمرات والغواصات والطيران المروحي التابع لسلاح لبحر وقمنا باستعراض يليق بايران والمنطقة".

اكثر ما تحاول ايران ايصاله الى الولايات المتحدة الاميركية وحلفاءها في المنطقة هو انها في ذروة الاستعداد لمواجهة كل السيناريوهات حتى في ظل الحظر الاميريكي المفروض على ايران.