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محافظ البنك المركزي الايراني: الاصول المفرج عنها تستخدم لتعزيز البنى التحتية

محافظ البنك المركزي الايراني: الاصول المفرج عنها تستخدم لتعزيز البنى التحتية
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال محافظ البنك المركزي الايراني علي صالح آبادي إن الاصول المفرج عنها ستستخدم لتعزيز البنى التحتية واستيراد المواد الخام.

العالم - ايران

وقال علي صالح‌ آبادي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين ردا على سؤال حول خطة الحكومة بشأن صرف الاصول المفرج عنها: إن هذه الاصول تستخدم في قطاعات مختلفة وسيستخدم جزء منها في استيراد المواد الخام.

واضاف: إن الاصول المفرج عنها تستخدم بشكل خاص في مجال البنية التحتية لأنه الأكثر أهمية في البلاد.

ويشار الى ان مدير قسم الشؤون الدولية في البنك المركزي الايراني أكد خبر زيارة وفد من المنطقة الى طهران للتباحث حول اتفاق جديد للافراج عن جزء كبير من الاصول الايرانية المجمدة.

وأوضح: وفقا للاتفاق الجديد تم تحديد الاطار العام للافراج عن جزء كبير من الاصول الايرانية المجمدة في أحد هذه البلدان كما ان زيارة وفد من المنطقة الى طهران تصب في سياق تفاصيل تنفيذ هذا الاتفاق.

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