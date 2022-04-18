بيوت الحفر في ليبيا .. تحف معمارية تاريخية مهجورة

العالم - ليبيا

بيوت الحفر أو 'الداموس' تحف معمارية تاريخية وتجويفات حُفرت بطريقة بدائية داخل سفح الجبل في مدينة غريان شمال غرب ليبيا.. وفيما يعود تاريخ بعض هذه المنشآت إلى أكثر من الفين وثلاثمئة سنة لكن قلّة منها تركت أثراً إذ لا يزال حوالى عشرة منها فقط صامدا بعد ان شكلت في القرن الماضي وأثناء الاستعمار الإيطالي لليبيا وجهة سياحية بارزة. أما الآن فالدياميس مهجورة بمعظمها لكن السكان يأملون في أن تساهم السياحة في إحيائها.



وتتباين الدياميس في هندستها المعمارية، إذ لا تتشابه في أشكالها أو مساحتها، بما يتناسب مع نوع الاستخدام وحجمه في هذه المواقع. ويلخص باحث تاريخي استخدامات بيوت الحفر بأربعة أغراض وهي السكن البشري و العبادة ولأعراض عسكري بامتياز إذ كانت بمثابة تحصينات للجنود تاريخياً فيما الاستخدام الرابع كان لدفن الموتى...

أما عمليات الحفر فمرت بمراحل من اختيار تركيب صخري يكون بمثابة السقف ثم طلاء الحائط والسقف بالجبس أو الطين لمنع تفتت الصخور أو تساقطها وصولا الى تصميم وتركيب ملحقات 'الداموس' كالأبواب وغيرها مستخدمين جذوع النخيل المربوطة بأغصان الزيتون ومسامير خشبية من جذوع الزيتون الخضراء.

وتتميز هذه المنشآت باعتدال درجة الحرارة طوال العام، فهي باردة صيفا ودافئة شتاء، لكون الصخور المحيطة بها تعزل بإحكام درجات الحرارة، لتعمل عمل أجهزة التكييف المشغلة بالكهرباء. ويرتبط هذا البناء داخل الجبال بالثقافة والحضارة الليبية القديمة، وأظهر بحسب خبراء أهمية وتطور هذا النوع المعماري الفريد من نوعه حتى وصل إلى هذا الشكل حديثاً.