العراق..الكاظمي يصدر توجيهات جديدة للأجهزة الأمنية

العالم-العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان إن الأخير "ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث استمع في مستهل الاجتماع إلى إيجاز أمني تقدّم به الوزراء والقادة الأمنيون، استعرضوا فيه سير العمليات الأمنية التي تتابع الخلايا الإرهابية وفلول تنظيم داعش المندحر، والقضاء على آخر أوكاره".



ووجّه رئيس مجلس الوزراء، الأجهزة الأمنية المعنية والمكلّفة "بالواجبات الميدانية أخذ الحيطة والحذر، ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع، والاستمرار في متابعة زخم العمليات التي أمّنت شهر رمضان المبارك".



كما وجه الكاظمي، "بتكثيف الجهد الاستخباري، ومتابعة الجهود الناجحة التي أثمرت عن الإيقاع بالعصابات الإرهابية، وعصابات تداول المخدّرات، وتوجيه ضربات استباقية تحبط كل مخططات الإساءة للأمن والاستقرار التي يعمل عليها الإرهابيون".