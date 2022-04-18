الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق..الكاظمي يصدر توجيهات جديدة للأجهزة الأمنية

العراق..الكاظمي يصدر توجيهات جديدة للأجهزة الأمنية
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، توجيهات جديدة للأجهزة الأمنية، فيما شدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع.

العالم-العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان إن الأخير "ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث استمع في مستهل الاجتماع إلى إيجاز أمني تقدّم به الوزراء والقادة الأمنيون، استعرضوا فيه سير العمليات الأمنية التي تتابع الخلايا الإرهابية وفلول تنظيم داعش المندحر، والقضاء على آخر أوكاره".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، الأجهزة الأمنية المعنية والمكلّفة "بالواجبات الميدانية أخذ الحيطة والحذر، ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع، والاستمرار في متابعة زخم العمليات التي أمّنت شهر رمضان المبارك".

كما وجه الكاظمي، "بتكثيف الجهد الاستخباري، ومتابعة الجهود الناجحة التي أثمرت عن الإيقاع بالعصابات الإرهابية، وعصابات تداول المخدّرات، وتوجيه ضربات استباقية تحبط كل مخططات الإساءة للأمن والاستقرار التي يعمل عليها الإرهابيون".

روابط ذات صلة

الكاظمي والزاملي يبحثان ازمة ارتفاع أسعار الغذاء بالسوق العراقية

الكاظمي يرسل وفداً إلى إيران لبحث تجهيز العراق بالغاز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. آخر التطورات السياسية والميدانية للازمة الاوكرانية

العراق..الكاظمي يصدر توجيهات جديدة للأجهزة الأمنية

عبدالسلام: التحالف مستمر بمنع وصول الطائرات التجارية الى صنعاء

تفاقم الأوضاع المعيشية في الحسكة والقامشلي بسبب استمرار حصار "قسد"

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. دلالات يوم الجيش في ايران وبعد الهجمة التركية سيادة العراق على المحك

العراق..الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط إرهابي في كركوك