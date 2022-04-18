نشطاء في موريتانيا يحتجون في نواكشوط مطالبين بمحاكمة عادلة لسجناء الركيز

العالم _ افريقيا

وهتف المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، مطالبين بتوفير محاكمة عادلة لسجناء الركيز.

وقال المنسق العام لحركة (إيرأ) الحاج ولد عيد: "نظمنا هذه الوقفة الاحتجاجية مؤازرة لسجناء الركيز، نطالب بمحاكمة عادلة لهم، منذ نحو ستة أشهر وهم يقبعون في السجن دون محاكمة هذا غير مقبول".

وأشار في تصريح للأخبار، إلى أن بعض هؤلاء السجناء يعانون ظروفا صحية صعبة ولا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في السجن.

وعرفت مدينة الركيز سبتمبر الماضي أعمال شغب اقتحم خلالها محتجون بعض الإدارات الحكومية، وعبثوا بمحتوياتها، احتجاجا على انقطاع خدمات الكهرباء عن المدينة.

وقامت السلطات الموريتانية حينها باعتقال عشرات الأشخاص على خلفية تلك الأحداث، حيث تم الإفراج عن بعضهم، فيما أحيل 34 شخصا للسجن بمدينة روصو.