العراق يحتضن بطولة آسيا للصم 2022

العالم-العراق

وذكرت الوزارة في بيان أن “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، استقبل في مكتبه رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم للصم برفقة وفد اللجنة البارالمبية العراقية”.

وبين أن “الوزير درجال ناقش العديد من المواضيع التي تخص العمل الرياضي كان من ابرزها دعمه لتنظيم النسخة الخامسة من بطولة اسيا في العراق خلال الربع الاخير من العام الحالي”.

واكد درجال وفقاً للبيان، أنه “يرغب بان تقام البطولة بأكثر من محافظة كونها ستلعب على شكل مجموعات وان ملاعبنا على اتم استعداد لاستضافة البطولة القارية”.

تجدر الاشارة الى أن النسخة الماضية من البطولة أقيمت في إيران ونال فيها المنتخب العراقي للصم المركز الثاني خلف البلد المستضيف.