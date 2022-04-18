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أبو الغيط يبحث مع ستيفاني ويليامز آخر تطورات الملف الليبي

أبو الغيط يبحث مع ستيفاني ويليامز آخر تطورات الملف الليبي
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، وبحثا التطورات الأخيرة في ليبيا.

العالم _ افريقيا

وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الأمين العام استمع خلال اللقاء إلى عرض واف قدمته المستشارة الأممية حول التطورات الميدانية والسياسية بليبيا، من بينها الاجتماعات الحالية للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول المسار الدستوري، والتي تعقد في القاهرة منذ يوم الأربعاء الماضي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول الآثار المحتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية عامة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة على الملف الليبي.

وأشار المصدر إلى أن أبو الغيط جدد خلال اللقاء، التأكيد علي دعم الجامعة للجهود الأممية ولكل جهد يرمي إلى تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويفضي إلى الخروج من الوضع الدقيق الحالي الذي تشهده البلاد منذ تأجيل إجراء الانتخابات الوطنية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي، من خلال رسم ملامح العملية الانتخابية المرجوة ووضع أسسها القانونية، والتي يتطلع إليها عدد كبير من الليبيين الذين سبق لهم التسجيل في سجل الناخبين لدى مفوضية الانتخابات.

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