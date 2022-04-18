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في يوم الاسير الفلسطيني.. تأكيد على التمسك بالمقاومة ودحر الاحتلال

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

تحت شعار بالمقاومة نحرر الاسرى والمسرى اقامت حركة حماس والفصائل الفلسطينية احتفالا لمناسبة يوم الاسير الفلسطيني اكدت خلاله الكلمات على التمسك بالمقاومة حتى تحرير كامل التراب المحتل من رجس الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - خاص العالم

انتصارا ودعما للاسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي ورفضا للممارسات العدوانية بحق الشعب الفلسطيني نظمت حركة حماس والفصائل الفلسطينية في بيروت احتفالا بحضور حشد كبير من الشخصيات السياسية والفعاليات المدنية وممثلين عن الاحزاب والقوى الوطنية اللبنانية.

وندد خلاله المشاركون بعدوانية الاحتلال مؤكدين على حتمية خيار المقاومة لتحرير الاسرى وكامل الارض من دنس الصهاينة. الصمت الدولي ومعه محور التطبيع العربي كان محط انتقاد وادانة من قبل المشاركين لسكوته وتآمره على القضية الفلسطينية.

الجدير ذكره ان عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر ديسمبر كانون الأول 2021 نحو 4600 أسير، منهم 34 أسيرة بينهم فتاة قاصر، ما شكّلت تلك الاعتقالات ممارسة يومية ودائمة، وأداة إسرائيلية للانتقام وبث الرعب والخوف في نفوس الفلسطينيين للتأثير على ثورتهم وإخماد مقاومتهم في وقت يضرب فيه الاحتلال عرض الحائط بكل المواثيق والاعراف الدولية بدعم وتغطية امريكية وغربية .

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شاهد بالفيديو.. في يوم الاسير الفلسطيني.. تأكيد على التمسك بالمقاومة ودحر الاحتلال

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