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واشنطن: المرحلة القادمة من العقوبات ضد روسيا ستستهدف آلتها العسكرية

واشنطن: المرحلة القادمة من العقوبات ضد روسيا ستستهدف آلتها العسكرية
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعنلت وزارة الخزانة الأمريكية أن المرحلة القادمة من العقوبات ضد روسيا ستهدف "تعطيل آلتها العسكرية" وستستهدف منشآت صناعاتها الدفاعية.

العالم-الامريكيتان

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو خلال ندوة في معهد بيترسون للاقتصاد العالمي: "سنواصل تطبيق العقوبات المالية القوية ضد روسيا وأهم مؤسساتها المالية".

وتابع قائلا، إن "المرحلة القادمة ستكون تعطيل الآلة العسكرية الروسية، خطوة بعد أخرى، وتعطيل مجمعها الصناعي العسكري وسلسلة التزويد الخاصة به".

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام العقوبات لمنع روسيا من الحصول على مواد وتكنولوجيات لتطوير القطاعات الأساسية من الصناعة، "مثل الصناعة الجوية والفضائية والإلكترونية وغيرها المرتبطة بالقطاع العسكري".

يذكر أن الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى أعلنت عن فرض عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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واشنطن: المرحلة القادمة من العقوبات ضد روسيا ستستهدف آلتها العسكرية

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